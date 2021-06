2. Liga Hochdorf bezwingt auswärts Littau – Später Siegtreffer durch Arnel Mehicic Sieg für Hochdorf: Gegen Littau gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

(chm)

Hochdorf geriet zunächst in Rückstand, als Simon Britschgi in der 39. Minute die zwischenzeitliche Führung für Littau gelang. In der 46. Minute glich Hochdorf jedoch aus und ging in der 83. Minute in Führung. Torschützen waren Roger Haldi und Arnel Mehicic.

Bei Hochdorf erhielten Roger Haldi (78.), Simon Kathriner (93.) und Livio Lombardo (95.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Littau, Simon Britschgi (24.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Hochdorf: Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Hochdorf hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Hochdorf ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt Littau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 20 Punkten neu Platz 6. Für Littau war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Littau ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Littau - FC Hochdorf 1:2 (1:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 39. Simon Britschgi 1:0. 46. Roger Haldi 1:1. 83. Arnel Mehicic (Penalty) 1:2. – Littau: Fabio Fries, Metin Adiller, Nikola Milakovic, Patrice Gilli, Sammy Cook, Colin Bächler, Marko Markovic, Yvo Schorno, Simon Britschgi, Luca Baumann, Wessley Joao De Jesus Tiburcio. – Hochdorf: Roman Feer, Brian Közle, Joshua Wölfle, Silvan Williner, Dave Gehrig, Levin Weibel, Sandro Frischkopf, Roger Haldi, Arnel Mehicic, Raphael Wildisen, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 24. Simon Britschgi, 78. Roger Haldi, 93. Simon Kathriner, 95. Livio Lombardo.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Littau - FC Hochdorf 1:2, FC Eschenbach I - FC Schattdorf 4:4, SC Obergeissenstein - SC Cham II 4:2, FC Stans - Luzerner SC 2:0, SC Emmen - FC Entlebuch 1:0, FC Altdorf - FC Gunzwil 5:1, FC Sempach - FC Sursee 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 13 Spiele/26 Punkte (36:20). 2. FC Schattdorf 13/26 (30:23), 3. SC Emmen 13/26 (27:16), 4. FC Hochdorf 13/26 (35:19), 5. FC Sempach 13/23 (22:14), 6. FC Littau 13/20 (24:18), 7. SC Cham II 13/18 (29:26), 8. Luzerner SC 13/18 (22:22), 9. SC Obergeissenstein 13/17 (18:26), 10. FC Altdorf 13/17 (24:29), 11. FC Stans 13/17 (26:23), 12. FC Gunzwil 13/14 (22:33), 13. FC Entlebuch 13/13 (16:26), 14. FC Sursee 13/0 (5:41).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.06.2021 21:18 Uhr.