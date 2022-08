2. Liga Hochdorf gewinnt im ersten Spiel klar gegen Sarnen Hochdorf bezwingt zum Saisonauftakt Sarnen auswärts mit 4:1

(chm)

Sarnen ging zunächst in der 9. Minute in Führung, als Norman Blättler zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später schaffte Livio Lombardo aber den Ausgleich für Hochdorf. Das Tor von Christian Hofmann in der 21. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Hochdorf.

In der 74. Minute baute Roger Haldi den Vorsprung für Hochdorf auf zwei Tore aus (3:1). Albert Rudaj schoss das 4:1 (83. Minute) für Hochdorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sarnen erhielten Norman Blättler (62.) und Marco Schmidlin (81.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Hochdorf, nämlich für Brian Közle (69.).

In der Tabelle steht Hochdorf nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Hochdorf in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sempach zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 20. August statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Sarnen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 14 ein. Mit dem viertplatzierten FC Willisau kriegt es Sarnen als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 20. August statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Telegramm: FC Sarnen - FC Hochdorf 1:4 (1:2) - Seefeld, Sarnen – Tore: 9. Norman Blättler 1:0. 14. Livio Lombardo 1:1. 21. Christian Hofmann 1:2. 74. Roger Haldi 1:3. 83. Albert Rudaj 1:4. – Sarnen: Cédrice Häfliger, Aurel Bode, Ruben Alexandre Dos Santos Urbano, Marco Schmidlin, Nedal Ahmad, Jason Kuhn, Jan Wallimann, Cyrill Gasser, Mauriz von Ah, Mauro Fanger, Norman Blättler. – Hochdorf: Roman Feer, Christian Hofmann, Roger Haldi, Sandro Frischkopf, Flakron Lokaj, Gian Bucher, Levin Weibel, Fabio Almeida Cardoso, Raphael Wildisen, Brian Közle, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 62. Norman Blättler, 69. Brian Közle, 81. Marco Schmidlin.

