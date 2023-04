4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Hochdorf siegt gegen Littau – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Hochdorf: Gegen Littau gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Samuel Bieri für Hochdorf. In der 26. Minute traf er zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Hochdorf baute die Führung in der 35. Minute (Martin Anderhub) weiter aus (2:0). In der 40. Minute gelang Littau (Sebastian Steger) der Anschlusstreffer (1:2).

Sven Gerschwiler glich in der 68. Minute für Littau aus. Es hiess 2:2. Sven Gerschwiler war es auch, der in der 79. Minute die 3:2-Führung für Littau herstellte. Gleichstand stellte Pascal Arnold durch seinen Treffer für Hochdorf in der 84. Minute her. In den Schlussminuten machte Janic Wigger alles klar. Sein Treffer in der 92. Minute zum 4:3 sicherte Hochdorf den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Hochdorf erhielt: Richard Buck (88.) die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Mario Koller (54.)

Nach dem zweiten Spiel steht Hochdorf auf dem sechsten Rang. Hochdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hitzkirch 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

In der Tabelle steht Littau nach dem zweiten Spiel auf Rang 5. Littau tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rotkreuz III an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Littau II 4:3 (2:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 26. Samuel Bieri (Penalty) 1:0.35. Martin Anderhub 2:0. 40. Sebastian Steger 2:1. 68. Sven Gerschwiler 2:2. 79. Sven Gerschwiler 2:3. 84. Pascal Arnold 3:3. 92. Janic Wigger 4:3. – Hochdorf: Alain Baggenstos, Sven Roos, Raphael Zehnder, Devin Kempf, Patrick Stutz, Pascal Arnold, Richard Buck, Samuel Bieri, Martin Anderhub, Claudio Reboredo Alves, Mischa Jeger. – Littau: Sinan Bali, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Dominic Blättler, Karim Mostafa, Mario Koller, Mehmed Zukic, Livio Mürner, Fabian Bühler, Sven Gerschwiler. – Verwarnungen: 54. Mario Koller, 88. Richard Buck.

