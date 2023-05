2. Liga Hochdorf siegt nach sechs Niederlagen Sieg für Hochdorf nach sechs Niederlagen in Folge. Gegen Altdorf gewinnt Hochdorf am Samstag zuhause 3:0.

(chm)

Per Penalty traf Raphael Wildisen in der 26. Minute zur 1:0-Führung für Hochdorf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hochdorf stellte Kim Marolf in Minute 54 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Marcell Wicki, der in der 81. Minute die Führung für Hochdorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Altdorf erhielten Matej Ilicic (75.), André Gnos (84.) und Vincenzo Palatucci (84.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Hochdorf.

Das Schlusslicht hat Hochdorf dank den drei Punkten abgeben können: 21 Punkte bedeuten Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Hochdorf hat bisher siebenmal gewonnen und 14mal verloren.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.00 Uhr, Sportzentrum Schlossfeld, Willisau).

Für Altdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 12. Altdorf hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Sempach kriegt es Altdorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Altdorf 3:0 (1:0) - Arena, Hochdorf – Tore: 26. Raphael Wildisen (Penalty) 1:0.54. Kim Marolf 2:0. 81. Marcell Wicki 3:0. – Hochdorf: Roman Feer, Robin Renggli, Brian Közle, Roger Haldi, Timon Bieri, Levin Weibel, Raphael Wildisen, Albert Rudaj, Livio Lombardo, Kim Marolf, Marcell Wicki. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Philipp Zurfluh, Dario Zgraggen, Dmytro Gryshchenko, André Bissig, Matej Ilicic, Atdhe Gashi, Silvan Christen, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Noel Arnold. – Verwarnungen: 75. Matej Ilicic, 84. André Gnos, 84. Vincenzo Palatucci.

