2. Liga Hochdorf stolpert gegen Aegeri – Adnan Becirbasic trifft zum Sieg Aegeri hat am Sonntag gegen Hochdorf die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das siebtklassierte Team 2:1.

(chm)

Aegeri geriet zunächst in Rückstand, als Arnel Mehicic in der 19. Minute Hochdorf 1:0 in Front brachte. Durch zwei Tore innerhalb von sechs Minuten schaffte Aegeri aber die Wende. Verantwortlich war Adnan Becirbasic, der in der 67. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 73. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Aegeri, nämlich für Samuel Pfister (89.). Die einzige gelbe Karte bei Hochdorf erhielt: Massimo Coletti (29.)

Der Sieg bedeutet für Aegeri, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Elf Punkte bedeuten Rang 8. Das Team rückt damit um fünf Plätze vor. Neu am Tabellenende liegt FC Stans. Aegeri hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Aegeri wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Altdorf, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 17. Oktober statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Hochdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Hochdorf hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt. Hochdorf verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Hochdorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Cham II. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Aegeri - FC Hochdorf 2:1 (0:1) - Chruzelen, Unterägeri – Tore: 19. Arnel Mehicic (Penalty) 0:1.67. Adnan Becirbasic 1:1. 73. Adnan Becirbasic 2:1. – Aegeri: Orlando Gyr, Elmar Lüönd, Roman Blättler, Marco Schwarzenberger, Ivan Ott, Dusan Ilic, Adnan Becirbasic, Neil Rogenmoser, Cristiano Rodrigues, Jonas Müller, Michael Schwarzenberger. – Hochdorf: Roman Feer, Timon Bieri, Marco Schürch, Massimo Coletti, Dave Gehrig, Levin Weibel, Sandro Frischkopf, Arnel Mehicic, Fabian Wicki, Roger Haldi, Livio Lombardo. – Verwarnungen: 29. Massimo Coletti, 89. Samuel Pfister.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Willisau - SC Emmen 1:1, SC Cham II - SC Obergeissenstein 6:1, FC Aegeri - FC Hochdorf 2:1

Tabelle: 1. SC Cham II 9 Spiele/24 Punkte (30:11). 2. Luzerner SC 9/18 (23:16), 3. FC Sempach 9/17 (21:12), 4. SC Emmen 9/14 (17:14), 5. FC Sins 9/13 (14:16), 6. FC Rothenburg 9/13 (11:11), 7. FC Hochdorf 9/12 (20:18), 8. FC Aegeri 9/11 (13:19), 9. FC Altdorf 9/11 (16:17), 10. FC Willisau 9/10 (11:17), 11. FC Sarnen 9/10 (14:15), 12. FC Littau 9/9 (14:16), 13. SC Obergeissenstein 9/9 (10:20), 14. FC Stans 9/4 (9:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 01:02 Uhr.