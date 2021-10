2. Liga Hochdorf und Sins spielen Remis Je ein Punkt für Hochdorf und Sins: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal ging Sins in Führung. Doch Hochdorf schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Samuel Lustenberger, der in der 17. Minute für Sins zum 1:0 traf. Raphael Wildisen glich in der 34. Minute für Hochdorf aus. Es hiess 1:1. Das Tor von David Arnold in der 48. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Sins. Doch die Führung währte nur kurz. Livio Lombardo sorgte nur acht Minuten später für den Ausgleich zum 2:2 für Hochdorf.

Bei Hochdorf erhielten Marco Schürch (81.) und Massimo Coletti (94.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sins für Kürsad Özdemir (45.) und Dario Inglin (81.).

Keine Änderung in der Tabelle für Hochdorf: Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 6. Hochdorf hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hochdorf spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aegeri (Platz 11). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Sins hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Sins hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Sins zuhause mit FC Altdorf (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: FC Hochdorf - FC Sins 2:2 (1:1) - Arena, Hochdorf – Tore: 17. Samuel Lustenberger 0:1. 34. Raphael Wildisen 1:1. 48. David Arnold 1:2. 56. Livio Lombardo 2:2. – Hochdorf: Roman Feer, Brian Közle, Marco Schürch, Massimo Coletti, Dave Gehrig, Levin Weibel, Riccardo Strazzella, Raphael Wildisen, Arnel Mehicic, Sandro Frischkopf, Livio Lombardo. – Sins: Patrick Kohler, Alex Niederberger, Jan Kalt, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Gabriel Gumann, Sven Niederberger, Kürsad Özdemir, Samuel Lustenberger, David Arnold. – Verwarnungen: 45. Kürsad Özdemir, 81. Marco Schürch, 81. Dario Inglin, 94. Massimo Coletti.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Hochdorf - FC Sins 2:2, FC Sarnen - FC Littau 2:0, FC Rothenburg - FC Sempach 1:1, Luzerner SC - FC Willisau 5:2, SC Obergeissenstein - FC Aegeri 1:1

Tabelle: 1. SC Cham II 8 Spiele/21 Punkte (24:10). 2. Luzerner SC 8/17 (22:15), 3. FC Sempach 8/16 (20:11), 4. SC Emmen 8/13 (16:13), 5. FC Sins 8/13 (14:13), 6. FC Hochdorf 8/12 (19:16), 7. FC Rothenburg 8/10 (10:11), 8. FC Willisau 8/9 (10:16), 9. FC Littau 8/9 (14:15), 10. SC Obergeissenstein 8/9 (9:14), 11. FC Aegeri 8/8 (11:18), 12. FC Altdorf 7/7 (11:15), 13. FC Sarnen 8/7 (11:15), 14. FC Stans 7/3 (7:16).

