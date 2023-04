4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Horw gewinnt deutlich gegen Sachseln Horw gewinnt am Samstag zuhause gegen Sachseln 6:0.

Drei seiner Tore schoss Horw in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Sachseln.

Die Torschützen für Horw waren: Marco Wyss, Kevin Kottmann, Joel Brun, Janick Roth, Florian Lötscher und Daniel Vögtli.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sachseln für Alen Rasiti (80.) und Xhavit Ukshini (83.). Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Marco Wyss (77.)

In der Tabelle steht Horw nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Horw bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Obergeissenstein. Das Spiel findet am 23. April statt (13.30 Uhr, Seefeld, Horw).

Sachseln reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Für Sachseln geht es daheim gegen FC Rothenburg (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 21. April statt (20.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Telegramm: FC Horw - FC Sachseln 6:0 (3:0) - Seefeld, Horw – Tore: 18. Kevin Kottmann 1:0. 23. Daniel Vögtli 2:0. 45. Marco Wyss 3:0. 50. Florian Lötscher 4:0. 51. Janick Roth 5:0. 53. Joel Brun 6:0. – Horw: Michael Stocker, Dario Feer, Lukas Kappeler, Kevin Kottmann, Luca Stocker, Joel Brun, Alain Studer, Janick Roth, Daniel Vögtli, Florian Lötscher, Marco Wyss. – Sachseln: Daniel Klasic, Severin von Wyl, Enhar Jakupi, Daniel Rohrer, Carlos Raimundo Rodrigues, Dominik Bacher, Roberto Cataldi, Faton Osmanaj, Gabriel Piliskic, Rodrigo Santiago Rosaria, Lukas Kopal. – Verwarnungen: 77. Marco Wyss, 80. Alen Rasiti, 83. Xhavit Ukshini.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

