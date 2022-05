3. Liga, Gruppe 2 Horw gewinnt klar gegen Hitzkirch Sieg für Horw: Gegen Hitzkirch gewinnt das Team am Sonntag auswärts 6:2.

(chm)

Schon früh setzte Horw dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 5. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Horw noch auf 6:2.

Hitzkirch waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (20. Minute) und zum 2:5 (65. Minute).

Die Torschützen für Horw waren: Leandro Bezzola (2 Treffer), Timo Schmid (1 Treffer), Florian Fallegger (1 Treffer), Daniel Blum (1 Treffer) und Adrian Vögtli (1 Treffer). Die Torschützen für Hitzkirch waren: Thomas Meier und Simon Trottmann.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Robin Ming von Horw erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Horw in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.1 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg übernimmt Horw die Tabellenführung. Das Team hat nach 20 Spielen 43 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Horw hat bisher 13mal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Horw spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hergiswil II (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Nach der Niederlage büsst Hitzkirch einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 23 Punkten auf Rang 6. Für Hitzkirch war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Hitzkirch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SK Root (Platz 8). Die Partie findet am 22. Mai statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Hitzkirch - FC Horw 2:6 (1:4) - Sportplatz Hegler, Hitzkirch – Tore: 5. Timo Schmid 0:1. 12. Daniel Blum 0:2. 20. Simon Trottmann 1:2. 28. Florian Fallegger 1:3. 37. Leandro Bezzola 1:4. 58. Leandro Bezzola 1:5. 65. Thomas Meier 2:5. 84. Adrian Vögtli 2:6. – Hitzkirch: Nermin Badic, Marcel Erni, Thomas Meier, Patrick Herzog, Sandro Williner, Patrik Bucher, Sandro Rosenberg, Michael Winiger, Marc Syfrig, Simon Trottmann, Jeton Ballazhi. – Horw: Oliver Omlin, Florian Fallegger, Dino Fischer, Sandro Leyers, David Von Holzen, Daniel Blum, Marco Kistler, Adrian Vögtli, Timo Schmid, Leandro Bezzola, Dominic Schilling. – Verwarnungen: 52. Robin Ming.

