4. Liga, Gruppe 3 Horw gewinnt klar gegen Sarnen Horw gewinnt am Samstag auswärts gegen Sarnen 3:0.

In der 16. Minute gelang Daniel Vögtli der Führungstreffer zum 1:0 für Horw. Durch ein Eigentor (Alex Tschopp) erhöhte sich die Führung für Horw in der 57. Minute auf 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Florian Lötscher in der 87. Minute, als er für Horw zum 3:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Horw für Martin Lang (43.) und Christian Meyer (80.). Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Till Lötscher (51.) und Alexander Burch (55.).

Die Offensive von Horw hat bislang häufig überzeugt: In acht Spielen hat sie total 24 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Horw liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 19 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Horw hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Horw daheim gegen das zweitplatzierte Team FC Giswil zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Mit der Niederlage rückt Sarnen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Für Sarnen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Sarnen trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Luzern (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Sarnen - FC Horw 0:3 (0:1) - Seefeld, Sarnen – Tore: 16. Daniel Vögtli 0:1. 57. Eigentor (Alex Tschopp) 0:2.87. Florian Lötscher 0:3. – Sarnen: Yasin Cetin, Alexander Burch, Lars Tobias Imfeld, Domenicangelo Recchia, Jan Seiler, Alex Tschopp, Till Lötscher, Silas Waldis, Elton Sejdiu, Yannick Wyrsch, Cenk Yesilova. – Horw: Lukas Muggli, Michael Holliger, Martin Lang, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Joel Brun, Moritz Bider, Florian Lötscher, Daniel Vögtli, Redon Lushi, Luca Stocker. – Verwarnungen: 43. Martin Lang, 51. Till Lötscher, 55. Alexander Burch, 80. Christian Meyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

