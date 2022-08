4. Liga, Gruppe 3 Horw gewinnt zum Auftakt klar gegen Stans – Luca Stocker trifft viermal Horw beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Stans setzt es auswärts einen 5:0-Sieg ab.

(chm)

Luca Stocker brachte Horw 1:0 in Führung (7. Minute). Luca Stocker erzielte nur fünf Minuten später auch das 2:0 für Horw. Horw baute in der 51. Minute die Führung für Horw weiter aus: Torschütze war erneut Luca Stocker.

Florian Lötscher baute in der 54. Minute die Führung für Horw weiter aus (4:0). Luca Stocker schoss das 5:0 (63. Minute) für Horw und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum vierten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Stans für Denis Himaj (9.) und Dennis Mathis (82.). Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Florian Lötscher (39.)

In der Tabelle steht Horw nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Horw zuhause gegen das drittplatzierte Team SC Kriens III zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am Dienstag (23. August) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

In der Tabelle steht Stans nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Stans spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Giswil (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Stans - FC Horw 0:5 (0:2) - Eichli, Stans – Tore: 7. Luca Stocker 0:1. 12. Luca Stocker 0:2. 51. Luca Stocker 0:3. 54. Florian Lötscher 0:4. 63. Luca Stocker 0:5. – Stans: Janilo Zumstein, Yannick Konrad, Jonas Amstutz, Luca Limacher, Albin Qerimaj, Albert Qerimaj, Kilian Hirt, Meris Becirovic, Silvan Eggel, Denis Himaj, Dennis Mathis. – Horw: Michael Stocker, Michael Holliger, Lukas Kappeler, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Moritz Bider, Ramon Müller, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Verwarnungen: 9. Denis Himaj, 39. Florian Lötscher, 82. Dennis Mathis.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 02:20 Uhr.