2. Liga Horw holt sich drei Punkte gegen Aegeri – Emanuell Sakica mit Last-Minute-Treffer Horw behielt im Spiel gegen Aegeri am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Nach torlosen 73 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Den Auftakt machte Emanuell Sakica, der in der 73. Minute für Horw zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 78. Minute hergestellt: Alexander Srdic traf für Aegeri. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute traf Emanuell Sakica zum 2:1-Siegestreffer für Horw.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Emanuell Sakica (77.) eine Verwarnung gab es für Aegeri, nämlich für Adnan Becirbasic (48.).

Horw machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 4. Horw hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Horw konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Horw spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altdorf (Rang 14). Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Aegeri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 8. Aegeri hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aegeri spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Littau (Platz 13). Diese Begegnung findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Horw - FC Aegeri 1 2:1 (0:0) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 73. Emanuell Sakica 1:0. 78. Alexander Srdic 1:1. 90. Emanuell Sakica 2:1. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, David Von Holzen, Sandro Primus, Jason Fuhrer, Eti Toska, Adrian Vögtli, Daniel Blum, Florian Fallegger, Leandro Bezzola, Lars Unternährer. – Aegeri: Maksym Parshykov, Ivan Ott, Dario Iten, Marco Schwarzenberger, Jack Popple, Neil Rogenmoser, Kristijan Ramljak, Adnan Becirbasic, Mario Qunaj, Alexander Srdic, Nikola Bozic. – Verwarnungen: 48. Adnan Becirbasic, 77. Emanuell Sakica.

