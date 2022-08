4. Liga, Gruppe 3 Horw holt sich drei Punkte gegen Kriens Horw behielt im Spiel gegen Kriens am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

Den Auftakt machte Livio Röösli, der in der 1. Minute für Kriens zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Horw traf Luca Stocker in der 23. Minute. Michael Holliger erzielte in der 45. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Horw.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 47, als Nando Huber für Kriens erfolgreich war. Daniel Vögtli brachte Horw 3:2 in Führung (71. Minute). Erneut Daniel Vögtli traf in der 77. Minute auch zum 4:2 für Horw.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kriens erhielten Nico Haas (30.) und Michael Renggli (65.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Horw, Alain Studer (60.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Horw nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Horw auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Ebikon II zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Nach dem zweiten Spiel steht Kriens auf dem fünften Rang. Auf Kriens wartet im nächsten Spiel daheim das viertplatzierte Team FC Giswil, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 3. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Horw - SC Kriens III 4:2 (2:1) - Seefeld, Horw – Tore: 1. Livio Röösli 0:1. 23. Luca Stocker 1:1. 45. Michael Holliger 2:1. 47. Nando Huber 2:2. 71. Daniel Vögtli 3:2. 77. Daniel Vögtli 4:2. – Horw: Michael Stocker, Michael Holliger, Lukas Kappeler, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Alain Studer, Janick Roth, Leandro Bezzola, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Kriens: Lorenz Schurtenberger, Nico Haas, Linus Schaffenrath, Remo Schmidlin, Micha Ottiger, Livio Röösli, Claudio Schmidlin, Dominik Gabler, Roberto Villalba, Fatos Haxhija, Nando Huber. – Verwarnungen: 30. Nico Haas, 60. Alain Studer, 65. Michael Renggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 10:52 Uhr.