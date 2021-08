2. Liga Horw holt sich zum Auftakt drei Punkte gegen Nebikon Horw bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Nebikon zuhause mit 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Lisa Hammelbacher für Nebikon. In der 2. Minute traf sie zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 7. Minute, als Rahel Blum für Horw traf. In der 40. Minute war es erneut Rahel Blum, die Horw mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Horw stellte Tiziana Rothenfluh in Minute 48 her. Der Anschlusstreffer für Nebikon zum 2:3 kam in der 73. Minute. Verantwortlich dafür war Yvonne Birrer. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Ramona Heer für Horw auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Horw liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Horw auswärts gegen das stark gestartete Team Team Uri Frauen I aus. Das Spiel findet am 28. August statt (19.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Nach dem ersten Spiel steht Nebikon auf dem zwölften Rang. Für Nebikon geht es auf fremdem Terrain gegen FC Küssnacht a/R weiter. Die Partie findet am 29. August statt (14.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Horw - SC Nebikon 4:2 (2:1) - Seefeld, Horw – Tore: 2. Lisa Hammelbacher 0:1. 7. Rahel Blum 1:1. 40. Rahel Blum 2:1. 48. Tiziana Rothenfluh 3:1. 73. Yvonne Birrer 3:2. 91. Ramona Heer 4:2. – Horw: Sarah Bürgi, Tiziana Rothenfluh, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Vivienne van de Rijt, Ramona Heer, Melanie Kaufmann, Noée Ulrich, Christine Korner, Rahel Blum. – Nebikon: Eliane Graber, Jelena Müller, Ilona Bosoppi, Sonja Bucher, Pia Bucher, Sabrina Gamma, Angela Tschopp, Chantal Hodel, Lisa Hammelbacher, Yvonne Birrer, Sarah Imboden. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: Team Region Entlebuch - FC Adligenswil 2:1, FC Horw - SC Nebikon 4:2

Tabelle: 1. FC Horw 1 Spiel/3 Punkte (4:2). 2. Team Region Entlebuch 1/3 (2:1), 3. Team Uri Frauen I 0/0 (0:0), 4. FC Kickers Luzern 0/0 (0:0), 5. SK Root 0/0 (0:0), 6. FC Luzern Frauen 2 0/0 (0:0), 7. FC Küssnacht a/R 0/0 (0:0), 8. FC Lugano Femminile II 0/0 (0:0), 9. SG Stans-Engelberg 0/0 (0:0), 10. FC Willisau 0/0 (0:0), 11. FC Adligenswil 1/0 (1:2), 12. SC Nebikon 1/0 (2:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 14:01 Uhr.