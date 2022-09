Frauen 2. Liga Horw mit Auswärtssieg bei Escholzmatt-Marbach Sieg für Horw: Gegen Escholzmatt-Marbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:3.

(chm)

Escholzmatt-Marbach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Leandra Limacher ging das Team in der 5. Minute in Führung. Zum Ausgleich für Horw traf Kimberly Burch in der 19. Minute.

Danach drehte Horw auf. Das Team schoss ab der 32. Minute noch vier weitere Tore, während Escholzmatt-Marbach noch zwei Treffer gelangen (zum 2:4 (60. Minute) und 3:5 (90. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützinnen für Horw waren: Michaela Zellweger (2 Treffer), Kimberly Burch (2 Treffer) und Ramona Heer (1 Treffer). Die Torschützinnen für Escholzmatt-Marbach waren: Selina Burri, Lorena Theiler und Leandra Limacher.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabienne Engel von Horw erhielt in der 59. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Escholzmatt-Marbach ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 9).

In der Tabelle verbessert sich Horw von Rang 6 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie. Horw konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Horw spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Küssnacht a/R (Platz 9). Das Spiel findet am Donnerstag (29. September) statt (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Escholzmatt-Marbach liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Escholzmatt-Marbach muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Escholzmatt-Marbach zuhause und einmal auswärts.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Küssnacht a/R (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 2. Oktober statt (12.00 Uhr, Thermoplan Arena, Weggis).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Horw 3:5 (1:2) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 5. Leandra Limacher 1:0. 19. Kimberly Burch 1:1. 32. Kimberly Burch 1:2. 50. Michaela Zellweger 1:3. 54. Michaela Zellweger 1:4. 60. Lorena Theiler 2:4. 79. Ramona Heer 2:5. 90. Selina Burri 3:5. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Fiona Riedweg, Tabea Emmenegger, Michèle Bieri, Jana Bieri, Selina Burri, Deborah Müller, Lorena Theiler, Rebekka Studer, Milena Aregger, Leandra Limacher. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Fabienne Engel, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Ramona Heer, Sabina Odermatt, Lana Kronenberg, Selina Portmann, Kimberly Burch. – Verwarnungen: 59. Fabienne Engel.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 22:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.