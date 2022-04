3. Liga, Gruppe 2 Horw mit drei Punkten auswärts gegen Ebikon Horw behielt im Spiel gegen Ebikon am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Horw setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das erste Tor der Partie fiel für Horw: Florian Fallegger brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. Timo Schmid sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Horw. Horw erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Adrian Vögtli weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Ebikon auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Fabio Brunner (70. Minute) liess Ebikon auf 1:3 herankommen. Ebikon kam in der 81. Minute auf ein Tor heran, als Marco Vrhovac per Elfmeter zum 2:3 traf.

Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Noah Schurtenberger (42.), Lukas Jost (72.) und Cyrill Imhof (75.). Gelbe Karten gab es bei Horw für Dominic Schilling (82.) und Sandro Leyers (92.).

Die Offensive von Horw hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 49 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.3 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Ebikon nicht so viele Tore wie gegen Horw. Die total 18 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 4).

Horw bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 15 Spielen 35 Punkte auf dem Konto. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie.

Horw spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Malters (Platz 4). Das Spiel findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Ebikon hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ebikon spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SK Root (Platz 8). Das Spiel findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Horw 2:3 (0:3) - Risch, Ebikon – Tore: 4. Florian Fallegger 0:1. 40. Timo Schmid 0:2. 44. Adrian Vögtli 0:3. 70. Fabio Brunner 1:3. 81. Marco Vrhovac (Penalty) 2:3. – Ebikon: Mario Buser, Nils Kaufmann, Marco Vrhovac, Cyrill Imhof, Fabio Da Fonte Pais, Renato Roth, Lukas Jost, Aniello Merola, Noah Schurtenberger, Fabio Brunner, Roger Affolter. – Horw: Robin Ming, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Mangold, Marco Kistler, Timo Schmid, Florian Fallegger, Dino Fischer, Lars Unternährer, Adrian Vögtli, Dominic Schilling. – Verwarnungen: 42. Noah Schurtenberger, 72. Lukas Jost, 75. Cyrill Imhof, 82. Dominic Schilling, 92. Sandro Leyers.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 03:31 Uhr.