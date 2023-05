4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Horw setzt Siegesserie auch gegen Rothenburg fort – Lukas Kappeler trifft zum Sieg Horw setzt seine Siegesserie auch gegen Rothenburg fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Der Siegtreffer für Horw gelang Lukas Kappeler in der 74. Minute. In der 28. Minute hatte Janick Roth Horw in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rothenburg fiel in der 73. Minute durch Tim Bolzern.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Tim Bolzern von Rothenburg erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Horw hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.2 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 19 Tore erzielte. In der Abwehr ist Horw sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 0.7 Tore pro Partie (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Horw seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach sechs Spielen bei 16 Punkten. Für Horw ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Horw auf fremdem Terrain mit FC Hergiswil II (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (19.30 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Nach der Niederlage büsst Rothenburg zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Rothenburg hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Rothenburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Obergeissenstein (Platz 4). Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Telegramm: FC Horw - FC Rothenburg 2:1 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 28. Janick Roth 1:0. 73. Tim Bolzern 1:1. 74. Lukas Kappeler 2:1. – Horw: Michael Stocker, Joel Brun, Lukas Kappeler, Kevin Kottmann, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Alain Studer, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Rothenburg: Dario Herrmann, Gianni Supino, Noah Thürig, Matthias Reinhard, Tim Bolzern, Noah Krummenacher, Cédric Michel, Marco Stocker, Richard Sollberger, Luca Gisler, Cédric Nadler. – Verwarnungen: 35. Tim Bolzern.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

