2. Liga Horw siegt gegen Luzerner SC Sieg für Horw: Gegen Luzerner SC gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

Luzerner SC ging zunächst in der 19. Minute in Führung, als Richard Nikaj zum 1:0 traf. In der 33. Minute gelang Horw jedoch durch Sandro Leyers der Ausgleich. In der 50. Minute gelang Emanuell Sakica der Führungstreffer zum 2:1 für Horw. Das letzte Tor der Partie fiel in der 79. Minute, als Eti Toska die Führung für Horw auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Procopio von Luzerner SC erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Horw. Das Team liegt mit 35 Punkten auf Rang 5. Horw hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Horw auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Schattdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach der Niederlage büsst Luzerner SC zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 10. Luzerner SC hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Luzerner SC wartet im nächsten Spiel zuhause das neuntplatzierte Team FC Littau, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Horw - Luzerner SC 3:1 (1:1) - Seefeld, Horw – Tore: 19. Richard Nikaj 0:1. 33. Sandro Leyers 1:1. 50. Emanuell Sakica 2:1. 79. Eti Toska 3:1. – Horw: Matthias Minder, Jason Fuhrer, David Von Holzen, Marco Mangold, Sandro Primus, Adrian Vögtli, Sandro Leyers, Emanuell Sakica, Olivier Kleiner, Timo Schmid, Dino Fischer. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Eduard Qupi, Andreas Ademi, Arben Balaj, Rinor Elshani, Dardan Krasniqi, Richard Nikaj, Emanuel Berisa, Enis Januzaj, Darko Todic, Ivan Procopio. – Verwarnungen: 53. Ivan Procopio.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 23:16 Uhr.