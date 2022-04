Frauen 2. Liga Horw verliert gegen Seriensieger Stans Stans setzt seine Siegesserie auch gegen Horw fort. Das 7:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

In der zweiten Halbzeit erzielte Stans über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Horw gelang kein Tor.

Die Torschützinnen für Stans waren: Lena Marzohl (2 Treffer), Miriam Mathis (1 Treffer), Leandra Schegg (1 Treffer), Katrin Mathis (1 Treffer), Gina Niederberger (1 Treffer) und Denise Baumann (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Stans erhielt: Lea Lenherr (65.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Horw, Maja Nilsson (89.) kassierte sie.

In der Defensive hat Stans in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 53 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Horw ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 11).

Stans liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach 13 Spielen hat das Team 34 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Stans hat bisher elfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kickers Luzern (Rang 10). Das Spiel findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Horw hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 7. Für Horw war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Horw spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Nebikon (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 19. April (20.15 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: SG Stans-Engelberg - FC Horw 7:0 (2:0) - Eichli, Stans – Tore: 17. Leandra Schegg 1:0. 37. Lena Marzohl 2:0. 49. Lena Marzohl 3:0. 57. Gina Niederberger 4:0. 61. Denise Baumann (Penalty) 5:0.66. Miriam Mathis 6:0. 79. Katrin Mathis 7:0. – Stans: Leandra Litschi, Corina Fedier, Daniela Barmettler, Anja Odermatt, Supatra Lisibach, Lena Marzohl, Denise Baumann, Lea Lenherr, Manuela Amstad, Leandra Schegg, Katrin Mathis. – Horw: Sarah Bürgi, Katrin Pfandl, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Ladina Ringeisen, Tiziana Rothenfluh, Michaela Zellweger, Sabina Odermatt, Vivienne van de Rijt, Maja Nilsson, Selina Portmann. – Verwarnungen: 65. Lea Lenherr, 89. Maja Nilsson.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 21:59 Uhr.