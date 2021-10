3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg bezwingt Meggen – Vitor Hugo Pereira Matos mit Siegtor Hünenberg gewinnt am Sonntag zuhause gegen Meggen 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Vitor Hugo Pereira Matos in der 51. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Meggen erhielten Maximilian Graf (77.) und Ilir Bajrami (84.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Hünenberg, nämlich für Mario Bosnjak (48.).

In der Abwehr gehört Hünenberg zu den Besten: Total liess das Team 10 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 2).

Hünenberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 7. Hünenberg hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Hünenberg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Schwyz (Platz 8) zu tun. Die Partie findet am 9. Oktober statt (17.30 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Für Meggen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Für Meggen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf Meggen wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team SC Steinhausen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Meggen 1:0 (0:0) - Ehret, Hünenberg – Tor: 51. Vitor Hugo Pereira Matos 1:0. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Elmir Softic, Matias Vrazic, Ümit Celik, Dominik Rüegg, Sandro Burkhardt, Skumbim Sulejmani, Dario Burkhardt, Vitor Hugo Pereira Matos, Enis Etemi, Mario Bosnjak. – Meggen: Cäsar Grüter, Michael Maeder, Felix Zehnder, Claudio Frik, Maximilian Graf, Sascha Tossut, Gianluca Muggli, Egzon Knushaj, Fabrizio Boog, Ilir Bajrami, Patrick Bühlmann. – Verwarnungen: 48. Mario Bosnjak, 77. Maximilian Graf, 84. Ilir Bajrami.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: Zug 94 II - FC Muotathal 3:0, FC Sursee - SC Schwyz 3:1, FC Hünenberg I - FC Meggen 1:0, SC Cham IV - FC Baar 1 0:2, FC Ibach II - SC Steinhausen 0:2, FC Küssnacht a/R 1 - ESC Erstfeld 2:1

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 7 Spiele/16 Punkte (22:10). 2. Zug 94 II 7/16 (12:5), 3. FC Baar 1 7/14 (16:11), 4. FC Ibach II 7/13 (14:13), 5. FC Küssnacht a/R 1 7/12 (19:16), 6. FC Sursee 7/12 (17:18), 7. FC Hünenberg I 7/10 (12:10), 8. SC Schwyz 7/10 (16:13), 9. SC Steinhausen 7/10 (17:16), 10. FC Meggen 7/4 (15:19), 11. FC Muotathal 7/4 (12:19), 12. SC Cham IV 7/0 (5:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 17:40 Uhr.