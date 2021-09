3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg gewinnt klar gegen Cham Sieg für Hünenberg: Gegen Cham gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:0.

(chm)

In der 4. Minute war es an Eloy Manuel Aneas Barrios, Hünenberg 1:0 in Führung zu bringen. Wiederum Eloy Manuel Aneas Barrios erhöhte in der 48. Minute auf 2:0 für Hünenberg. Hünenberg erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Sandro Burkhardt weiter auf 3:0. Flamur Loshaj schoss das 4:0 (82. Minute) für Hünenberg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Cham für Remo Corrodi (23.), Nicola Mair Noack (75.) und Florian Trüssel (82.). Bei Hünenberg erhielten Sebastian Meister (27.) und Eloy Manuel Aneas Barrios (42.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Hünenberg von Rang 9 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Hünenberg hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

In der Tabelle liegt Cham weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Cham muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Cham zuhause und einmal auswärts.

Cham trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Meggen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: SC Cham IV - FC Hünenberg I 0:4 (0:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 4. Eloy Manuel Aneas Barrios 0:1. 48. Eloy Manuel Aneas Barrios 0:2. 63. Sandro Burkhardt 0:3. 82. Flamur Loshaj 0:4. – Cham: Lukas Bär, Samuel Schnurrenberger, Nicolas Gruber, Remo Corrodi, Nicola Mair Noack, Fabian Hasler, Yannick Julen, Yannick Peter, Corey Ineichen, Matteo Baggenstos, Florian Trüssel. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Joël Flaction, Matias Vrazic, Ümit Celik, Sebastian Meister, Sandro Burkhardt, Jonas Huwyler, Enis Etemi, Manfred Elie Ekollo Epee Komme, Mario Bosnjak, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Verwarnungen: 23. Remo Corrodi, 27. Sebastian Meister, 42. Eloy Manuel Aneas Barrios, 75. Nicola Mair Noack, 82. Florian Trüssel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - FC Hünenberg I 0:4, FC Ibach II - SC Schwyz 1:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 3 Spiele/9 Punkte (12:2). 2. SC Schwyz 3/7 (8:4), 3. FC Baar 1 3/7 (9:6), 4. FC Küssnacht a/R 1 3/6 (11:9), 5. Zug 94 II 3/6 (4:3), 6. FC Sursee 3/6 (7:8), 7. FC Hünenberg I 3/4 (5:2), 8. FC Ibach II 3/4 (4:4), 9. FC Muotathal 3/3 (5:7), 10. SC Cham IV 3/0 (1:11), 11. FC Meggen 3/0 (3:8), 12. SC Steinhausen 3/0 (3:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 08:02 Uhr.