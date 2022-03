3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg gewinnt klar gegen Ibach Sieg für Hünenberg: Gegen Ibach gewinnt das Team am Samstag zuhause 5:0.

(chm)

Gino Dönni schoss Hünenberg in der 15. Minute zur 1:0-Führung. In der 46. Minute baute Mirzet Mehidic den Vorsprung für Hünenberg auf zwei Tore aus (2:0). Hünenberg erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Gino Dönni weiter auf 3:0.

Hünenberg erhöhte in der 80. Minute seine Führung durch Manfred Elie Ekollo Epee Komme weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mirzet Mehidic in der 88. Minute, als er für Hünenberg zum 5:0 traf.

Bei Ibach sah Marcel Elsener (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Emanuel Da Silva Fonte (30.). Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Vitor Hugo Pereira Matos (25.) und Roger Friedli (65.).

In der Abwehr gehört Hünenberg zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Hünenberg unverändert. 17 Punkte bedeuten Rang 7. Für Hünenberg ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg auswärts mit seinem Tabellennachbarn Zug 94 II (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Ibach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Ibach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ibach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Meggen (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 27. März statt (14.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Ibach II 5:0 (2:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 15. Gino Dönni 1:0. 46. Mirzet Mehidic 2:0. 55. Gino Dönni 3:0. 80. Manfred Elie Ekollo Epee Komme 4:0. 88. Mirzet Mehidic 5:0. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Mirzet Mehidic, Elmir Softic, Gino Dönni, Matias Vrazic, Gjastin Ndrecaj, Vitor Hugo Pereira Matos, Dominik Rüegg, Mario Bosnjak, Flamur Loshaj, Ümit Celik. – Ibach: Jérôme Arnold, Joël Schmidiger, Edonis Salihu, Patrick Pfyl, Remo Steiner, Dario Hürlimann, Emanuel Da Silva Fonte, Eric Baumann, Lukas Teixeira Ferreira, Vinicius Figueiredo Dias, Marcel Elsener. – Verwarnungen: 25. Vitor Hugo Pereira Matos, 30. Emanuel Da Silva Fonte, 65. Roger Friedli – Ausschluss: 85. Marcel Elsener.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Küssnacht a/R 1 2:2, SC Schwyz - FC Baar 1 1:3, ESC Erstfeld - SC Cham IV 1:0, FC Sursee - Zug 94 II 2:1, FC Hünenberg I - FC Ibach II 5:0, FC Meggen - FC Muotathal 1:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 12 Spiele/28 Punkte (36:19). 2. FC Baar 1 12/25 (31:21), 3. FC Küssnacht a/R 1 12/23 (34:23), 4. SC Steinhausen 12/23 (30:21), 5. FC Sursee 12/20 (26:27), 6. Zug 94 II 12/20 (22:18), 7. FC Hünenberg I 12/17 (24:21), 8. SC Schwyz 12/14 (25:27), 9. FC Ibach II 12/14 (19:27), 10. FC Muotathal 12/10 (22:28), 11. FC Meggen 12/6 (23:36), 12. SC Cham IV 12/4 (9:33).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

