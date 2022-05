3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg gewinnt klar gegen Muotathal Sieg für Hünenberg: Gegen Muotathal gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:0.

(chm)

Mirzet Mehidic erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Hünenberg. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hünenberg stellte Eloy Manuel Aneas Barrios in Minute 47 her. Hünenberg konnte die Führung in der 69. Spielminute weiter ausbauen, als Petrit Panxhaj zum 3:0 ins eigene Gehäuse traf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Mirzet Mehidic in der 90. Minute, als er für Hünenberg zum 4:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Joël Flaction (15.) und Eloy Manuel Aneas Barrios (76.). Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Andy Schelbert (51.) und Nick Bürgler (69.).

Die Tabellensituation bleibt für Hünenberg unverändert. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Hünenberg hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Hünenberg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 6. Muotathal hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Muotathal ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Muotathal - FC Hünenberg I 0:4 (0:1) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 43. Mirzet Mehidic 0:1. 47. Eloy Manuel Aneas Barrios 0:2. 69. Eigentor (Petrit Panxhaj) 0:3.90. Mirzet Mehidic 0:4. – Muotathal: Andreas Betschart, Thomas Betschart, Andy Schelbert, Adrian Betschart, Fabian Annen, Marcel Betschart, Nick Bürgler, Silvan Betschart, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Marco Gwerder. – Hünenberg: Sandro Burkhardt, Adrian Schelbert, Mirzet Mehidic, Ümit Celik, Eloy Manuel Aneas Barrios, Vitor Hugo Pereira Matos, Matias Vrazic, Elmir Softic, Joël Flaction, Dominik Rüegg, Jonas Huwyler. – Verwarnungen: 15. Joël Flaction, 51. Andy Schelbert, 69. Nick Bürgler, 76. Eloy Manuel Aneas Barrios.

