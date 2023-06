Frauen 3. Liga Hünenberg gewinnt klar gegen Schattdorf Hünenberg behielt im Spiel gegen Schattdorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1.

(chm)

Schattdorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Julie Gisler ging das Team in der 5. Minute in Führung. Der Ausgleich für Hünenberg fiel in der 45. Minute (Aisha Bachmann).

Danach drehte Hünenberg auf. Das Team schoss ab der 46. Minute noch vier weitere Tore, während Schattdorf kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützinnen für Hünenberg waren: Jana Knüsel (2 Treffer), Yasmin Braten (1 Treffer), Gina Bachmann (1 Treffer) und Aisha Bachmann (1 Treffer). Einzige Torschützin für Schattdorf war: Julie Gisler (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Hünenberg nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.8. Das bedeutet, dass Hünenberg die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Schattdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 10).

Die Tabellensituation hat sich für Hünenberg nicht verändert. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 9. Hünenberg hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt. Hünenberg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Hünenberg geht es auf fremdem Terrain gegen SC Cham (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Schattdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schattdorf geht es daheim gegen SC Kriens (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Hünenberg - Team Uri Frauen II 5:1 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 5. Julie Gisler 0:1. 45. Aisha Bachmann 1:1. 46. Yasmin Braten 2:1. 52. Jana Knüsel 3:1. 53. Gina Bachmann 4:1. 68. Jana Knüsel 5:1. – Hünenberg: Martina Bazzani, Sara Barmettler, Lisa Arnold, Nadine Klemm, Svenja Leuthard, Yasmin Braten, Gina Bachmann, Sarah Jenni, Aisha Bachmann, Daniek van Gool, Jana Knüsel. – Schattdorf: Selin Baumann, Emelie Gisler, Lara Muoser, Lisa Furrer, Nele-Jolie Abel, Miren Brand, Géraldine Fedier, Jasmin Jaun, Julie Gisler, Olivia Schilter, Adriana Fedier. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

