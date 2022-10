3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg holt sich drei Punkte gegen Steinhausen Hünenberg behielt im Spiel gegen Steinhausen am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

(chm)

In der 21. Minute war es an Gino Dönni, Hünenberg 1:0 in Führung zu bringen. In der 49. Minute erhöhte Matias Vrazic auf 2:0 für Hünenberg.

Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Marc Keiser (20.), Nicolas Martin (34.) und Daniele Michienzi (56.). Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Ante Pekas (36.) und Gjejson Ndrecaj (75.).

Hünenberg machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 7. Hünenberg hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Hünenberg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Hünenberg geht es zuhause gegen SC Buochs (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Mit der Niederlage rückt Steinhausen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 9. Steinhausen hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Für Steinhausen geht es zuhause gegen ESC Erstfeld (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. Oktober) (20.15 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Hünenberg I - SC Steinhausen 2:0 (1:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 21. Gino Dönni 1:0. 49. Matias Vrazic 2:0. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Sandro Burkhardt, Salvatore Viola, Jonas Huwyler, Mirzet Mehidic, Ümit Celik, Erich Schnider, Ante Pekas, Dario Burkhardt, Gino Dönni, Flamur Loshaj. – Steinhausen: Dario Buob, Daniele Michienzi, Andy Agudelo, Igor Tadic, Marc Keiser, Matthew Dos Santos Mendes, Nedeljko Lukic, Raphael Beck, Nicolas Martin, Cédric Hürlimann, Ramon Beck. – Verwarnungen: 20. Marc Keiser, 34. Nicolas Martin, 36. Ante Pekas, 56. Daniele Michienzi, 75. Gjejson Ndrecaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

