4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Hünenberg setzt Siegesserie auch gegen Root fort – Siegtreffer in 82. Minute Hünenberg reiht Sieg an Sieg: Gegen Root hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3

Das Skore eröffnete Dukagjin Radi in der 2. Minute. Er traf für Root zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 22, als Benjamin Fuchs für Hünenberg erfolgreich war. In der 25. Minute gelang Roland Schnider der Führungstreffer zum 2:1 für Root.

Zum Ausgleich für Hünenberg traf Thierry Stampfli in der 46. Minute. In der 76. Minute war es an Stephan Wigger, Root 3:2 in Führung zu bringen. Hünenberg glich in der 80. Minute durch Benjamin Fuchs aus. Kurz vor Schluss, in der 82. Minute traf Jan Kneubühler zum 4:3-Siegestreffer für Hünenberg.

Bei Root sah Michael Christen (77.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Davide Scorrano (36.) und Michael Christen (74.). Gelbe Karten gab es bei Hünenberg für Benjamin Fuchs (24.) und Tobias Stadelmann (55.).

Dass Hünenberg viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Hünenberg durchschnittlich 5.4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Root kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 6).

Hünenberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Hünenberg ist es der dritte Sieg in Serie. Hünenberg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Hünenberg geht es in einem Auswärtsspiel gegen Zug 94 III (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Nach der Niederlage büsst Root zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 4. Root hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Root verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Root wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das fünftplatzierte Team FC Hochdorf, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 24. Mai statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: SK Root - FC Hünenberg III 3:4 (2:2) - Unterallmend, Root – Tore: 2. Dukagjin Radi 1:0. 22. Benjamin Fuchs 1:1. 25. Roland Schnider 2:1. 46. Thierry Stampfli 2:2. 76. Stephan Wigger 3:2. 80. Benjamin Fuchs 3:3. 82. Jan Kneubühler 3:4. – Root: Dario Bühler, Pascal Kunz, Roland Schnider, Raphael Knüsel, Michael Christen, Davide Scorrano, Stefan Christen, Arno Kost, Dukagjin Radi, Fabian Stirnimann, Patrick Funk. – Hünenberg: Mathias Eisenegger, Lucien Ngo, Tobias Stadelmann, Thierry Stampfli, Timon Burkard, Valentin Studerus, Andrin Studerus, Benjamin Fuchs, Matthias Schorn, Jan Kneubühler, Oliver Julier. – Verwarnungen: 24. Benjamin Fuchs, 36. Davide Scorrano, 55. Tobias Stadelmann, 74. Michael Christen – Ausschluss: 77. Michael Christen.

