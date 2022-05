3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg siegt gegen Küssnacht a/R Sieg für Hünenberg: Gegen Küssnacht a/R gewinnt das Team am

(chm)

Samstag

zuhause 2:0.

In der 23. Minute war es an Eloy Manuel Aneas Barrios, Hünenberg 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (80. Minute) erhöhte sodann Ümit Celik noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Hünenberg sah Matias Vrazic (46.) die rote Karte. Gelb erhielt Elmir Softic (72.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Küssnacht a/R.

Hünenberg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 22 Punkte bedeuten Rang 9. Hünenberg hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hünenberg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baar 1. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Für Küssnacht a/R hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 6. Für Küssnacht a/R war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Meggen (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Küssnacht a/R 1 2:0 (1:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 23. Eloy Manuel Aneas Barrios 1:0. 80. Ümit Celik (Penalty) 2:0. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Eloy Manuel Aneas Barrios, Mirzet Mehidic, Ümit Celik, Vitor Hugo Pereira Matos, Moreno Villiger, Matias Vrazic, Jonas Huwyler, Dominik Rüegg, Philipp Stuber, Elmir Softic. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Joel Lieb, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Vitor Hugo Gomes Santos, Michael Stadler, Roberto Tarzia, Kilian Horat, James Gügler, Antonio Linares Jimenez. – Verwarnungen: 41. Antonio Linares Jimenez, 64. James Gügler, 72. Elmir Softic, 89. Joel Lieb, 93. Tiago Vitorino Ferreira – Ausschluss: 46. Matias Vrazic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2022 21:25 Uhr.