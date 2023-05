3. Liga, Gruppe 1 Hünenberg sorgt bei Baar für Überraschung – Gino Dönni mit Last-Minute-Treffer Überraschung bei Hünenberg gegen Baar: Der Tabellenelfte (Hünenberg) hat am Samstag zuhause den Tabellenfünften 2:1 besiegt.

(chm)

Nach torlosen 77 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Fatlum Sylejmani eröffnete in der 77. Minute das Skore, als er für Baar das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 85, als Ante Pekas für Hünenberg erfolgreich war. In den Schlussminuten machte Gino Dönni alles klar. Sein Treffer in der 94. Minute zum 2:1 sicherte Hünenberg den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Baar für Leonard Rechi (86.) und Antonije Djakovic (95.). Die einzige gelbe Karte bei Hünenberg erhielt: Gjastin Ndrecaj (74.)

Keine Änderung in der Tabelle für Hünenberg: 18 Punkte bedeuten Rang 11. Hünenberg hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Baar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 5. Baar hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Baar daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Buochs. Das Spiel findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Hünenberg I - FC Baar 1 2:1 (0:0) - Ehret, Hünenberg – Tore: 77. Fatlum Sylejmani 0:1. 85. Ante Pekas 1:1. 94. Gino Dönni 2:1. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Dario Burkhardt, Mathias Eisenegger, Dominik Rüegg, Elmir Softic, Sebastian Meister, Gjejson Ndrecaj, Salvatore Viola, Vitor Hugo Pereira Matos, Gino Dönni, Qendrim Aliji. – Baar: Marc Hubler, Daniel Dietrich, Aurel Kelmendi, Matija Maric, Giordan Martino, Antonije Djakovic, Gabriel Can, Leonard Rechi, Emanuele Smilari, Kreshnik Nurcaj, Omar Abduqadir. – Verwarnungen: 74. Gjastin Ndrecaj, 86. Leonard Rechi, 95. Antonije Djakovic.

