3. Liga, Gruppe 1 Ibach bezwingt auswärts Küssnacht a/R – Entscheidung in der Schlussminute Ibach behielt im Spiel gegen Küssnacht a/R am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Ibach das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 90. Minute war Laurin Vogel.

In der 16. Minute hatte Emanuel Da Silva Fonte zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand stellte Antonio Linares Jimenez durch seinen Treffer für Küssnacht a/R in der 20. Minute her. In der 26. Minute war es erneut Antonio Linares Jimenez, der Küssnacht a/R mit Function sein_ihrem Tor 2:1 in Führung brachte. Es war ein Elfmeter. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Lukas Niederberger, sorgte in der 68 für den Ausgleich für Ibach.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Ibach sah Egson Hafezi (90.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ibach weitere sechs gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Küssnacht a/R erhielt: Antonio Linares Jimenez (25.)

Zahlreiche Gegentore sind für Küssnacht a/R ein relativ häufiges Phänomen. Die total 12 Gegentore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 10).

Ibach verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Ibach hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ibach zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Baar 1. Das Spiel findet am 18. September statt (20.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

In der Tabelle verliert Küssnacht a/R Plätze und zwar von Rang 4 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Küssnacht a/R hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Zug 94 II. Diese Begegnung findet am 18. September statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Ibach II 2:3 (2:1) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 16. Emanuel Da Silva Fonte 0:1. 20. Antonio Linares Jimenez 1:1. 26. Antonio Linares Jimenez (Penalty) 2:1.68. Lukas Niederberger (Penalty) 2:2.90. Laurin Vogel 2:3. – Küssnacht a/R: Jan Bühler, Joel Lieb, Nik Stuber, Elias Ulrich, Adin Pasalic, Vitor Hugo Gomes Santos, Lars Krüsi, Nicola Landolt, Kilian Horat, Roberto Tarzia, Antonio Linares Jimenez. – Ibach: Jérôme Arnold, Cyrill Bürgi, Benedikt Kündig, Dario Hürlimann, Vinicius Figueiredo Dias, Lukas Niederberger, Egson Hafezi, Emanuel Da Silva Fonte, Edonis Salihu, Joël Schmidiger, Lukas Teixeira Ferreira. – Verwarnungen: 25. Jérôme Arnold, 25. Antonio Linares Jimenez, 44. Lukas Teixeira Ferreira, 50. Edonis Salihu, 53. Raul Alberto Osella, 65. Egson Hafezi, 85. Lukas Niederberger – Ausschluss: 90. Egson Hafezi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Baar 1 - FC Muotathal 2:1, SC Steinhausen - FC Sursee 4:2, FC Küssnacht a/R 1 - FC Ibach II 2:3, SC Schwyz - Zug 94 II 1:2, FC Meggen - SC Cham IV 5:2, FC Hünenberg I - ESC Erstfeld 1:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Baar 1 4/10 (11:7), 3. Zug 94 II 4/9 (6:4), 4. SC Schwyz 4/7 (9:6), 5. FC Ibach II 4/7 (7:6), 6. FC Küssnacht a/R 1 4/6 (13:12), 7. FC Sursee 4/6 (9:12), 8. FC Hünenberg I 4/4 (6:4), 9. FC Muotathal 4/3 (6:9), 10. FC Meggen 4/3 (8:10), 11. SC Steinhausen 4/3 (7:10), 12. SC Cham IV 4/0 (3:16).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 07:57 Uhr.