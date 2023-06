4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Ibach mit drei Punkten auswärts gegen Weggis Ibach behielt im Spiel gegen Weggis am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Nach torlosen 82 Minuten ging die Post in der Schlussphase so richtig ab: Das Skore eröffnete Leo Lüönd in der 82. Minute. Er traf für Ibach zum 1:0. Mit seinem Tor in der 84. Minute brachte Tobias Auf der Maur Ibach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der Schlussphase kam Weggis noch auf 1:2 heran. Jonas Bortoluzzi war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 87. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lukas Niederberger von Ibach erhielt in der 87. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Ibach zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Ibach unverändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Ibach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Ibach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Meggen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (18.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Für Weggis hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Für Weggis war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Weggis tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Perlen-Buchrain an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Telegramm: Weggiser SC - FC Ibach II 1:2 (0:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 82. Leo Lüönd 0:1. 84. Tobias Auf der Maur 0:2. 87. Jonas Bortoluzzi 1:2. – Weggis: Oskar Erik Pfaff, Joel Gloggner, Mike Kron, André Greter, Jonas Bortoluzzi, Luigj Nrecaj, Matteo Kolb, Luca Küttel, Livio Küttel, Roberto Tarzia, Jerome Abächerli. – Ibach: Nando Nussbaumer, Benedikt Kündig, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Tobias Auf der Maur, Janis Wipfli, Tim Reichmuth, Lukas Teixeira Ferreira, Marco Marclay, Silvio Auf der Maur. – Verwarnungen: 87. Lukas Niederberger.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 12:23 Uhr.