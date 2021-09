3. Liga, Gruppe 1 Ibach mit Sieg gegen Baar – Elton Junikaj trifft zum Sieg Ibach gewinnt am Samstag zuhause gegen Baar 3:2.

(chm)

Ibach ging bis in die 19. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Lukas Niederberger in der 6. Minute und Dario Hürlimann in der 19. Minute. Allerdings schaffte Baar in der 29. Minute den Anschlusstreffer (Kreshnik Nurcaj) und in der 55. Minute den Ausgleich (Danilo Manuel Santos Felix). Der Siegtreffer fiel in der 64. Minute durch Elton Junikaj.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Baar sah Daniel Dietrich (5.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Baar weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Ibach für Remo Steiner (52.), Edonis Salihu (57.) und Joël Schmidiger (77.).

Mit dem Sieg rückt Ibach um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Ibach ist es der zweite Sieg in Serie. Ibach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel trifft Ibach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Muotathal. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Nach der Niederlage büsst Baar drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 5. Nach drei Siegen in Serie verliert Baar erstmals wieder.

Baar tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 26. September statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Ibach II - FC Baar 1 3:2 (2:1) - Gerbihof, Ibach – Tore: 6. Lukas Niederberger (Penalty) 1:0.19. Dario Hürlimann 2:0. 29. Kreshnik Nurcaj (Penalty) 2:1.55. Danilo Manuel Santos Felix 2:2. 64. Elton Junikaj 3:2. – Ibach: Lukas Niederberger, Dario Hürlimann, Cyrill Bürgi, Pascal Kündig, Adrian Krienbühl, Remo Steiner, Benedikt Kündig, Leo Lüönd, Floriano Di Clemente, Laurin Vogel, Joël Schmidiger. – Baar: Florian Jakaj, Emanuele Smilari, Kreshnik Nurcaj, Jack Popple, Jon Fritsche, Leonard Reci, Daniel Dietrich, Diego Messina, Gabriel Can, Daniel Marquez, Florim Mani. – Verwarnungen: 18. Jon Fritsche, 52. Remo Steiner, 56. Florim Mani, 57. Edonis Salihu, 57. Daniel Marquez, 73. Gabriel Can, 77. Joël Schmidiger – Ausschluss: 5. Daniel Dietrich.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Küssnacht a/R 1 - Zug 94 II 0:2, ESC Erstfeld - FC Meggen 4:4, FC Muotathal - SC Steinhausen 3:3, FC Sursee - FC Hünenberg I 1:2, FC Ibach II - FC Baar 1 3:2

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 5 Spiele/13 Punkte (18:7). 2. Zug 94 II 5/12 (8:4), 3. SC Schwyz 5/10 (14:7), 4. FC Ibach II 5/10 (10:8), 5. FC Baar 1 5/10 (13:10), 6. FC Hünenberg I 5/7 (8:5), 7. FC Küssnacht a/R 1 5/6 (13:14), 8. FC Sursee 5/6 (10:14), 9. FC Meggen 5/4 (12:14), 10. FC Muotathal 5/4 (9:12), 11. SC Steinhausen 5/4 (10:13), 12. SC Cham IV 5/0 (4:21).

