3. Liga, Gruppe 1 Ibach setzt Siegesserie auch gegen Muotathal fort Ibach setzt seine Siegesserie auch gegen Muotathal fort. Das 4:3 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Edonis Salihu, der in der 14. Minute für Ibach zum 1:0 traf. Emanuel Da Silva Fonte erhöhte in der 20. Minute zur 2:0-Führung für Ibach. Der Anschlusstreffer für Muotathal zum 1:2 kam in der 35. Minute. Verantwortlich dafür war Dominik Schelbert.

Muotathal glich in der 45. Minute durch Marco Betschart aus. Edonis Salihu brachte Ibach 3:2 in Führung (56. Minute). Ibach baute die Führung in der 64. Minute (Egson Hafezi) weiter aus (4:2). Muotathal kam in der 69. Minute noch auf 3:4 heran, als Ivo Horat traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Muotathal gab es sechs gelbe Karten. Bei Ibach erhielten Emanuel Da Silva Fonte (26.), Edonis Salihu (42.) und Joël Schmidiger (53.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Muotathal kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Die gewonnenen Punkte lassen Ibach auf einen Aufstiegsplatz vorrücken. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Ibach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Ibach in einem Heimspiel mit SC Steinhausen (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (15.00 Uhr, Gerbihof, Ibach).

Muotathal taucht nach der Niederlage unter den Strich. Vier Punkte bedeuten Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Muotathal ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Muotathal ging unentschieden aus. Muotathal verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Muotathal auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Zug 94 II. Die Partie findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Telegramm: FC Muotathal - FC Ibach II 3:4 (2:2) - Fussballplatz Widmen, Muotathal – Tore: 14. Edonis Salihu 0:1. 20. Emanuel Da Silva Fonte 0:2. 35. Dominik Schelbert 1:2. 45. Marco Betschart 2:2. 56. Edonis Salihu 2:3. 64. Egson Hafezi 2:4. 69. Ivo Horat 3:4. – Muotathal: Sven Gwerder, Petrit Panxhaj, Marcel Betschart, Marco Betschart, Armin Bürgler, Adrian Betschart, Andrin Bürgler, Andy Schelbert, Fabian Annen, Dominik Schelbert, Nick Bürgler. – Ibach: Jérôme Arnold, Benedikt Kündig, Dario Hürlimann, Cyrill Bürgi, Patrick Pfyl, Emanuel Da Silva Fonte, Edonis Salihu, Egson Hafezi, Remo Steiner, Leo Lüönd, Joël Schmidiger. – Verwarnungen: 13. Armin Bürgler, 26. Emanuel Da Silva Fonte, 42. Edonis Salihu, 45. Petrit Panxhaj, 53. Joël Schmidiger, 54. Andy Schelbert, 63. Nick Bürgler, 63. Sven Gwerder, 63. Maurice Suter.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 5:3, FC Küssnacht a/R 1 - SC Cham IV 4:1, SC Schwyz - ESC Erstfeld 1:3, FC Meggen - FC Sursee 3:4, FC Muotathal - FC Ibach II 3:4

Tabelle: 1. ESC Erstfeld 6 Spiele/16 Punkte (21:8). 2. FC Ibach II 6/13 (14:11), 3. Zug 94 II 5/12 (8:4), 4. FC Baar 1 5/10 (13:10), 5. SC Schwyz 6/10 (15:10), 6. FC Küssnacht a/R 1 6/9 (17:15), 7. FC Sursee 6/9 (14:17), 8. FC Hünenberg I 6/7 (11:10), 9. SC Steinhausen 6/7 (15:16), 10. FC Meggen 6/4 (15:18), 11. FC Muotathal 6/4 (12:16), 12. SC Cham IV 6/0 (5:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 16:30 Uhr.