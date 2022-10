4. Liga, Gruppe 2 Ibach setzt Siegesserie auch gegen Rotkreuz fort Ibach setzt seine Siegesserie auch gegen Rotkreuz fort. Das 2:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Cyrill Bürgi brachte Ibach 1:0 in Führung (21. Minute). In der Schlussphase (84. Minute) erhöhte sodann Erik Pastva noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rotkreuz für Jasin Rexhepi (28.) und Artan Dauti (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ibach, Dreni Hoxha (87.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Ibach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 38 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Ibach sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 11 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 1).

Ibach verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach neun Spielen hat das Team 22 Punkte. Für Ibach ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Ibach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Rotkreuz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 6. Rotkreuz hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Rotkreuz ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rotkreuz III - FC Ibach II 0:2 (0:1) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 21. Cyrill Bürgi 0:1. 84. Erik Pastva 0:2. – Rotkreuz: Albert Morina, Erion Zukaj, Liridon Dushica, Artan Dauti, Fabio Ehrat, Jasin Rexhepi, Besart Murina, Alessandro Manuel Valadares, Besmir Murina, Granit Tahiraj, Semir Sinani. – Ibach: Jérôme Arnold, Ramon Föhn, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Egson Hafezi, Jakob Haake, Lukas Teixeira Ferreira, Remo Steiner, Janis Wipfli, Cyrill Bürgi, Samuel Reichlin. – Verwarnungen: 28. Jasin Rexhepi, 87. Dreni Hoxha, 91. Artan Dauti.

