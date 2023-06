4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Ibach und Meggen teilen sich Punkte Ibach und Meggen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Luca Lo Presti in der 68. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 75. Minute traf Silvio Auf der Maur für Ibach.

Gelbe Karten gab es bei Meggen für Lars Arnold (28.), Timo Marfurt (76.) und Noah Huber (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ibach, Lukas Teixeira Ferreira (93.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Ibach zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.8 (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Ibach unverändert. 14 Punkte bedeuten Rang 4. Ibach hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ibach in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Aegeri 2 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Meggen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 3. Meggen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Meggen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Perlen-Buchrain. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: FC Ibach II - FC Meggen 1:1 (0:0) - Gerbihof, Ibach – Tore: 68. Luca Lo Presti 0:1. 75. Silvio Auf der Maur 1:1. – Ibach: Nando Nussbaumer, Benedikt Kündig, Emanuel Da Silva Fonte, Dario Hürlimann, Lukas Niederberger, Tobias Auf der Maur, Janis Wipfli, Tim Reichmuth, Lukas Teixeira Ferreira, Julien Winet, Silvio Auf der Maur. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Lars Arnold, Pascal Ludin, Sven Arnold, Alexandre Carneiro Abreu, Gianluca Muggli, Oliver Schmeer, Maurin Harsch, Ilir Bajrami. – Verwarnungen: 28. Lars Arnold, 76. Timo Marfurt, 81. Noah Huber, 93. Lukas Teixeira Ferreira.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

