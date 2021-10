3. Liga, Gruppe 2 Janick Widmer führt Malters mit drei Toren zum Sieg gegen Olympique Lucerne Malters holt gegen Olympique Lucerne zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenzwölften 4:0.

Das Tor von Julian Birri in der 52. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Malters. In der 55. Minute baute Janick Widmer den Vorsprung für Malters auf zwei Tore aus (2:0). In der 71. Minute baute der gleiche Janick Widmer die Führung für Malters weiter aus. Mit einem weiteren Tor erhöhte Janick Widmer für Malters auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten.

Bei Olympique Lucerne erhielten Ardi Bekiri (4.), Omar Essakhi (51.) und Mateo Cosic (84.) eine gelbe Karte. Bei Malters erhielten Prenk Marki (57.) und Fabian Gloggner (61.) eine gelbe Karte.

Malters hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.7 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympique Lucerne ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.4 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Malters unverändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Malters ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel trifft Malters auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Hitzkirch. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Olympique Lucerne verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Olympique Lucerne muss bereits die siebte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Olympique Lucerne zuhause und viermal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Olympique Lucerne zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Horw. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Malters - Olympique Lucerne 4:0 (0:0) - Oberei, Malters – Tore: 52. Julian Birri 1:0. 55. Janick Widmer 2:0. 71. Janick Widmer 3:0. 76. Janick Widmer 4:0. – Malters: Mauro Vivian, Reto Bachmann, Samuel Furrer, Simon Gloggner, Alessandro Calabrese, Dalijan Etemi, Fabian Gloggner, Prenk Marki, Julian Birri, Janick Widmer, Michel Stephan. – Olympique Lucerne: Kevin Marty, Mateo Cosic, Ardi Bekiri, Selim Deva, Ivo Fuchs, Ivan Paic, Rodi Simsek, Omar Essakhi, Fabio Ehrat, Sefkan Beran, Alen Malanovic. – Verwarnungen: 4. Ardi Bekiri, 51. Omar Essakhi, 57. Prenk Marki, 61. Fabian Gloggner, 84. Mateo Cosic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Malters - Olympique Lucerne 4:0, SC Buochs - FC Kickers Luzern 0:4, FC Adligenswil - FC Gunzwil 0:1, FC Ebikon I - FC Hitzkirch 4:0, FC Horw - SK Root 5:0, SC Kriens U23 - FC Hergiswil II 4:1

Tabelle: 1. FC Horw 7 Spiele/19 Punkte (29:2). 2. FC Gunzwil 7/16 (15:10), 3. FC Kickers Luzern 7/15 (13:8), 4. FC Malters 7/15 (19:13), 5. FC Ebikon I 7/12 (14:10), 6. FC Adligenswil 7/11 (21:12), 7. SC Kriens U23 7/9 (14:13), 8. SK Root 7/9 (12:19), 9. FC Hergiswil II 7/7 (9:14), 10. SC Buochs 7/6 (11:21), 11. FC Hitzkirch 7/4 (5:18), 12. Olympique Lucerne 7/0 (9:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.10.2021 10:34 Uhr.