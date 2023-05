4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Janik Reinhard rettet Entlebuch einen Punkt gegen Schötz Entlebuch und Schötz spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Durch Tore von Janis Leupi und Simon Lustenberger ging Schötz bis in die 59. Spielminute 2:0 in Führung. Allerdings wusste Entlebuch darauf zu reagieren: Zunächst gelang Joël Hofstetter in der 60. Minute der Anschlusstreffer, Janik Reinhard sorgte schliesslich für den Ausgleich (86.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Entlebuch, nämlich für Janik Reinhard (83.). Eine Verwarnung gab es für Schötz, nämlich für Christian Binde (87.).

Entlebuch liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Entlebuch hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Entlebuch spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schüpfheim (Platz 6). Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

In der Tabelle liegt Schötz weiterhin auf Rang 3. Das Team hat fünf Punkte. Schötz hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Schötz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Emmenbrücke II (Rang 10). Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Fussballanlage Wissenhusen, Schötz).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Schötz II 2:2 (0:1) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 39. Janis Leupi 0:1. 59. Simon Lustenberger 0:2. 60. Joël Hofstetter 1:2. 86. Janik Reinhard 2:2. – Entlebuch: Marco Mathis, Luis Bachmann, Damian Müller, Elio Schmid, Adrian Wigger, Timo Bieri, Joël Hofstetter, Valentin Haas, Pascal Vogel, Oliver Müller, Ueli Renggli. – Schötz: Elias Vogel, David Bieri, Michael Kronenberg, Yannick Bühler, Jannick Duss, Rexhep Bezera, Simon Lustenberger, Massimiliano Stamerra, Oliver Frey, Janis Leupi, Michael Erni. – Verwarnungen: 83. Janik Reinhard, 87. Christian Binde.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 10:03 Uhr.