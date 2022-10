4. Liga, Gruppe 5 Janik Reinhard schiesst Entlebuch mit drei Treffern zum Sieg gegen Nebikon Entlebuch reiht Sieg an Sieg: Gegen Nebikon hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

In der 6. Minute war es an Janik Reinhard, Entlebuch 1:0 in Führung zu bringen. Janik Reinhard war es auch, der in der 35. Minute Entlebuch weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Erneut Janik Reinhard traf in der 41. Minute auch zum 3:0 für Entlebuch.

Bei Entlebuch sah Damian Renggli (34.) die rote Karte. Gelb erhielt Damian Renggli (32.). Bei Nebikon erhielten Albin Arifi (26.), Dario Wermelinger (34.) und Michael Steffen (80.) eine gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Entlebuch ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 22 erzielten Toren Rang 1.

Entlebuch verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 24 Punkten. Entlebuch hat bisher achtmal gewonnen und einmal verloren.

Für Entlebuch ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Nebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Nebikon erstmals wieder.

Für Nebikon ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Nebikon - FC Entlebuch 0:3 (0:3) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 6. Janik Reinhard 0:1. 35. Janik Reinhard 0:2. 41. Janik Reinhard 0:3. – Nebikon: Nico Meier, Dario Wermelinger, Filipe Andrade, Marco Stutz, Raphael Kaufmann, Albin Arifi, Michael Steffen, Reto Stutz, Martin Hodel, Anel Jukic, Philipp Galliker. – Entlebuch: Fabian Hofstetter, Lars Unternährer, Damian Müller, Cedric Wigger, Cedric Hofstetter, Joël Hofstetter, Timo Bieri, Valentin Haas, Pascal Vogel, Janik Reinhard, Damian Renggli. – Verwarnungen: 26. Albin Arifi, 32. Damian Renggli, 34. Dario Wermelinger, 80. Michael Steffen – Ausschluss: 34. Damian Renggli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 20:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.