3. Liga, Gruppe 1 Jeremy Walker rettet Steinhausen einen Punkt gegen Hünenberg Das Resultat im Spiel zwischen Steinhausen und Hünenberg lautet 2:2.

(chm)

Erst in allerletzter Minute sicherte sich Steinhausen einen Punkt, als Jeremy Walker in der 94. Minute zum 2:2 traf. Dabei hatte das Spiel gut angefangen für Steinhausen: Jeremy Walker hatte mit dem ersten Tor der Partie (10. Minut.) steinhausen 1:0 in Führung gebracht. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Mirzet Mehidic, sorgte in der 30 für den Ausgleich für Hünenberg. Sebastian Meister traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Hünenberg.

Gelbe Karten gab es bei Steinhausen für Roman Zürcher (30.) und Marc Keiser (88.). Bei Hünenberg erhielten Denis Sabanovic (72.) und Gjejson Ndrecaj (99.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Steinhausen unverändert. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Steinhausen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Steinhausen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Stans. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 11. Hünenberg hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Hünenberg trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf SC Buochs (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: SC Steinhausen - FC Hünenberg I 2:2 (1:2) - Eschfeld, Steinhausen – Tore: 10. Jeremy Walker 1:0. 30. Mirzet Mehidic (Penalty) 1:1.35. Sebastian Meister 1:2. 94. Jeremy Walker 2:2. – Steinhausen: Kenan Mahovic, Dimitri Birnstiel, Kevin Sigrist, Sandro Baumann, Cristian Tramontano, Roman Zürcher, Jeremy Walker, Sandro Gerber, Artem Bokov, Nicolas Martin, Marc Keiser. – Hünenberg: Severin Stocker, Adrian Schelbert, Sebastian Meister, Denis Sabanovic, Dario Burkhardt, Matias Vrazic, Salvatore Viola, Mirzet Mehidic, Ante Pekas, Sandro Burkhardt, Qendrim Aliji. – Verwarnungen: 30. Roman Zürcher, 72. Denis Sabanovic, 88. Marc Keiser, 99. Gjejson Ndrecaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 23:14 Uhr.