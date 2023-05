4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Joel Zemp rettet Eibuselection CF einen Punkt gegen Eich Das Resultat im Spiel zwischen Eich und Eibuselection CF lautet 2:2.

(chm)

Zweimal legte Eich vor, zweimal glich Eibuselection CF aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Melvin Isler für Eich. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Joel Zemp glich in der 60. Minute für Eibuselection CF aus. Es hiess 1:1. Cédric Kiener erzielte in der 77. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Eich. Für den späten Ausgleich für Eibuselection CF sorgte Joel Zemp, der in der 94. Minute das Tor zum 2:2 erzielte. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Eibuselection CF für Gabriel Niggeli (58.) und Alessandro Pompei (70.). Die einzige gelbe Karte bei Eich erhielt: David Küng (38.)

Eich liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat zwei Punkte. Eich hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Eich auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Triengen 1. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

In der Tabelle liegt Eibuselection CF weiterhin auf Rang 5. Das Team hat vier Punkte. Eibuselection CF hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Eibuselection CF geht es auf fremdem Terrain gegen FC Sempach a (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: SC Eich - Eibuselection CF 2:2 (1:0) - Sportanlage Brand, Eich – Tore: 24. Melvin Isler 1:0. 60. Joel Zemp 1:1. 77. Cédric Kiener 2:1. 94. Joel Zemp 2:2. – Eich: Cédric Kiener, Simon Troxler, Sandro Ottiger, Eric Suter, Marco Bühler, Noel Elmiger, Fabio Baumgartner, Samuel Küng, David Küng, Melvin Isler, Hannes Münkel. – Eibuselection CF: Joel Lang, Roger Müller, Marco Schnüriger, Joel Zemp, Nico Andrich, Philippe Müller, David Gurtner, Agon Gashi, Gabriel Niggeli, Alessandro Pompei, Cédric Jenni. – Verwarnungen: 38. David Küng, 58. Gabriel Niggeli, 70. Alessandro Pompei.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 10:03 Uhr.