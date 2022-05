3. Liga, Gruppe 1 Jonas Steiner führt Schwyz mit drei Toren zum Sieg gegen Küssnacht a/R Schwyz gewinnt am Samstag zuhause gegen Küssnacht a/R 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jonas Steiner für Schwyz. In der 3. Minute traf er zum 1:0. In der 9. Minute schoss Manuel Gisler Schwyz mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Schwyz erhöhte in der 20. Minute seine Führung durch Jonas Steiner weiter auf 3:0.

In der 67. Minute traf Jonas Steiner bereits wieder. Er erhöhte auf 4:0 für Schwyz. In der 81. Minute sorgte Roberto Tarzia noch für Resultatkosmetik für Küssnacht a/R. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Küssnacht a/R sah Joel Lieb (82.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Küssnacht a/R weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Schwyz erhielt: Manuel Gisler (55.)

Der Sieg brachte Schwyz über den Strich. 24 Punkte bedeuten Rang 10. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Ibach II. Schwyz hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Schwyz ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Küssnacht a/R einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 8. Küssnacht a/R hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Küssnacht a/R ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Schwyz - FC Küssnacht a/R 1 4:1 (3:0) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 3. Jonas Steiner 1:0. 9. Manuel Gisler (Penalty) 2:0.20. Jonas Steiner 3:0. 67. Jonas Steiner 4:0. 81. Roberto Tarzia 4:1. – Schwyz: Mateo Fontana, Martin Von Euw, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Jonas Steiner, Demian Siegwart, Lars Suter, Patrick Kistler, Maximilian Weber, Firas Kdouh, Manuel Ulrich. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Lino Stadler, Kevin Schilliger, Adin Pasalic, Sebastian Tschupp, Sandro Arnold, Janis Müller, Kilian Horat, Joel Lieb, Mario Stadler, Roberto Tarzia. – Verwarnungen: 5. Kilian Horat, 15. Adin Pasalic, 45. Joel Lieb, 46. Roberto Tarzia, 55. Manuel Gisler – Ausschluss: 82. Joel Lieb.

Datenstand: 29.05.2022 13:48 Uhr.