3. Liga, Gruppe 1 Jonas Steiner führt Schwyz mit vier Toren zum Sieg gegen Muotathal Schwyz gewinnt am Samstag zuhause gegen Muotathal 5:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jonas Steiner für Schwyz. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Jonas Steiner war es auch, der in der 21. Minute Schwyz weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Maurice Suter sorgte in der 25. Minute für Muotathal für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 53, als Ivo Horat für Muotathal erfolgreich war. Nochmals Jonas Steiner brachte Schwyz 3:2 in Führung (57. Minute). Der gleiche Jonas Steiner war in der 79. Minute auch für das 4:2 für Schwyz verantwortlich.

In der 88. Minute gelang Muotathal (Nick Bürgler) der Anschlusstreffer (3:4). Per Penalty erhöhte Manuel Gisler in der 95. Minute zum 5:3 für Schwyz.

Gelbe Karten gab es bei Muotathal für Nick Bürgler (12.), Fabian Hediger (70.) und Ivo Horat (93.). Eine Verwarnung gab es für Schwyz, nämlich für Patrick Kistler (50.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Schwyz eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.9 pro Spiel. Das bedeutet, dass Schwyz die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Muotathal kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Schwyz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Schwyz hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Schwyz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Cham IV (Platz 8). Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

Für Muotathal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Muotathal hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muotathal tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von ESC Erstfeld an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: SC Schwyz - FC Muotathal 5:3 (2:1) - Tschaibrunnen, Schwyz – Tore: 7. Jonas Steiner 1:0. 21. Jonas Steiner 2:0. 25. Maurice Suter 2:1. 53. Ivo Horat 2:2. 57. Jonas Steiner 3:2. 79. Jonas Steiner 4:2. 88. Nick Bürgler 4:3. 95. Manuel Gisler (Penalty) 5:3. – Schwyz: Marcel Schmid, Ramon Betschart, Dominik Steiner, Patrick Kistler, Jonas Steiner, Ajhan Zejnulai, Jannes Lüönd, Lars Suter, Joshua Bossart, Niclas Suter, Ardian Regja. – Muotathal: Roland Gwerder, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Maurice Suter, Marco Gwerder, Andrin Bürgler, Nick Bürgler, Fabian Hediger, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Levin Schmidig. – Verwarnungen: 12. Nick Bürgler, 50. Patrick Kistler, 70. Fabian Hediger, 93. Ivo Horat.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 21:40 Uhr.

