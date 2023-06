Frauen 3. Liga Kein Sieger bei Baar und Kriens 1:1 lautet das Resultat zwischen Baar und Kriens. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Luana Müller traf in der 19. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Tara Rudin in der 44. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Baar hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 38 Tore in 16 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.4 Toren pro Spiel. In der Abwehr ist Baar sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 13 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 1).

Baar bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 33 Punkte bedeuten Rang 2. Baar hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Baar geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ascona (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kriens geht es daheim gegen TEAM Menzingen / Aegeri (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Baar 2 - SC Kriens 1:1 (1:1) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 19. Luana Müller 0:1. 44. Tara Rudin 1:1. – Baar: Fabienne Eberle, Gina Weiss, Janine Bühlmann, Mirjam Matter, Tara Rudin, Julia Romer, Paula Kalt, Ariane Wittwer, Eliane Bieler, Lilian Zumbach, Gina Aschwanden. – Kriens: Sandra Furrer, Elina Villiger, Andjela Buholzer, Rahel Limacher, Linda Amstutz, Luana Müller, Luana Schumacher, Nora Zuber, Helena Estrela Dos Reis, Katja Flüeler, Lea Laky. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 02:07 Uhr.