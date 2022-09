Frauen 3. Liga Kein Sieger bei Cham und Luzerner SC Im Spiel zwischen Cham und Luzerner SC gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Zweimal ging Cham in Führung. Doch Luzerner SC schaffte jeweils den Ausgleich.

Sarina Von Flüe eröffnete in der 3. Minute das Skore, als sie für Cham das 1:0 markierte. Jennifer Suter glich in der 16. Minute für Luzerner SC aus. Es hiess 1:1. In der 32. Minute gelang Michelle Franzen der Führungstreffer zum 2:1 für Cham. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Jennifer Suter (75. Minute) für Luzerner SC. Für sie war es der zweite Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Cham liegt nach Spiel 2 auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Cham auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Ascona (Platz 6) zu tun. Diese Begegnung findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Luzerner SC liegt nach Spiel 3 auf Rang 1. Luzerner SC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Team Gunzwil-Sempach (Platz 4). Diese Begegnung findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: SC Cham - Luzerner SC 2:2 (2:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 3. Sarina Von Flüe 1:0. 16. Jennifer Suter 1:1. 32. Michelle Franzen 2:1. 75. Jennifer Suter 2:2. – Cham: Lisa Kehrli, Ella Amrein, Stephanie Baldelli, Tessa Stadelmann, Melanie Zürcher, Michelle Otypka, Francisca Maria Soares Ramos, Michelle Franzen, Selin Iten, Flavia Estermann, Sarina Von Flüe. – Luzerner SC: Melanie Fritzsche, Bettina Lang, Nora Hunkeler, Kirsten De Groot, Mirjam Lang, Deborah Peter, Katja Schenk, Celine Küttel, Sevim Irmak, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2022 08:51 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.