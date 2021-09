Frauen 2. Liga Kein Sieger bei Escholzmatt-Marbach und Nebikon 2:2 lautet das Resultat zwischen Escholzmatt-Marbach und Nebikon. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Escholzmatt-Marbach in Führung. Doch Nebikon schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Larissa Bucher, die in der 5. Minute für Escholzmatt-Marbach zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 36, als Francine Salamin für Nebikon erfolgreich war. Larissa Bucher schoss Escholzmatt-Marbach in der 55. Minute zur 2:1-Führung. Den Ausgleich für Nebikon erzielte Sonja Bucher. Sie war in der 75. Minute erfolgreich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Escholzmatt-Marbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Escholzmatt-Marbach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Team Uri Frauen I an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (12. September) statt (15.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

In der Tabelle liegt Nebikon weiterhin auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Nebikon hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Nebikon trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Adligenswil (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. September (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: Team Region Entlebuch - SC Nebikon 2:2 (1:1) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 5. Larissa Bucher 1:0. 36. Francine Salamin 1:1. 55. Larissa Bucher 2:1. 75. Sonja Bucher 2:2. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Rebekka Studer, Carla Vogel, Larissa Bucher, Eliane Fuchs, Jana Bieri, Selina Burri, Deborah Müller, Andrea Kaufmann, Deborah Duss, Tabea Emmenegger. – Nebikon: Eliane Graber, Pia Bucher, Lisa Hammelbacher, Ilona Bosoppi, Jasmin Häller, Francine Salamin, Sabrina Gamma, Sonja Bucher, Janine Zurfluh, Yvonne Birrer, Sarah Imboden. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. Team Uri Frauen I 3 Spiele/9 Punkte (15:2). 2. SK Root 3/9 (12:2), 3. SG Stans-Engelberg 3/9 (9:2), 4. FC Willisau 3/9 (8:3), 5. Team Region Entlebuch 3/4 (5:7), 6. FC Luzern Frauen 2 2/3 (2:2), 7. FC Küssnacht a/R 3/3 (4:10), 8. FC Horw 3/3 (5:15), 9. SC Nebikon 3/1 (4:8), 10. FC Lugano Femminile II 2/0 (1:5), 11. FC Kickers Luzern 3/0 (3:7), 12. FC Adligenswil 3/0 (3:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.09.2021 06:47 Uhr.