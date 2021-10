4. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Goldau und Hünenberg Goldau und Hünenberg spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Zweimal legte Hünenberg vor, zweimal glich Goldau aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Hünenberg ging durch Benjamin Fuchs in der 23. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 30. Minute glich Goldau jedoch wieder aus. Erfolgreich war Mehmet Yuka. Die zweite Führung für Hünenberg - nach dem Tor von Jan Kneubühler (58.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Jonuz Reci glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Thierry Stampfli von Hünenberg erhielt in der 42. Minute die gelbe Karte.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Goldau: Im Schnitt erzielt das Team 4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 32 Tore erzielte.

Goldau bleibt trotz dem Unentschieden Leader Das Team hat nach acht Spielen 20 Punkte auf dem Konto. Goldau hat bisher sechsmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Goldau bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Dietwil. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Schadhölzli, Dietwil).

Nach dem Unentschieden büsst Hünenberg in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Hünenberg hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Hünenberg auf fremdem Terrain mit SK Root (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Dienstag (19. Oktober) statt (20.15 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: SC Goldau II - FC Hünenberg III 2:2 (1:1) - Sportanlage «Tierpark» Goldau, Goldau – Tore: 23. Benjamin Fuchs 0:1. 30. Mehmet Yuka 1:1. 58. Jan Kneubühler 1:2. 61. Jonuz Reci 2:2. – Goldau: Livio Amstad, Alexander Fach, Neron Nasufi, Luan Krasniqi, Cyril Zweifel, Nico Walker, Besard Ademi, Basil Camenzind, Mehmet Yuka, Jonuz Reci, Endrit Metaj. – Hünenberg: Marc Zügel, Lucien Ngo, Thierry Stampfli, Mathias Eisenegger, Colin Bauz, Philipp Stuber, Valentin Studerus, Benjamin Fuchs, Joel Kaufmann, Oliver Julier, Jan Kneubühler. – Verwarnungen: 42. Thierry Stampfli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Südstern a - FC Baar 2 7:1, Zug 94 III - FC Dietwil 1:0, FC Sins - SK Root 6:1, FC Perlen-Buchrain - FC Küssnacht a/R Team Rigi 2:1, SC Goldau II - FC Hünenberg III 2:2

Tabelle: 1. SC Goldau II 8 Spiele/20 Punkte (32:8). 2. FC Dietwil 8/19 (20:5), 3. FC Südstern a 8/15 (30:24), 4. FC Hünenberg III 7/14 (23:15), 5. Zug 94 III 8/13 (20:14), 6. FC Perlen-Buchrain 8/10 (12:17), 7. FC Baar 2 8/10 (20:24), 8. FC Sins 8/7 (13:15), 9. FC Küssnacht a/R Team Rigi 8/4 (11:29), 10. SK Root 7/0 (4:34).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 00:49 Uhr.