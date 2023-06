3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Grosswangen-Ettiswil und Buttisholz Je ein Punkt für Grosswangen-Ettiswil und Buttisholz: Die Teams trennen sich 1:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Grosswangen-Ettiswil die Führung. Torschütze in der 12. Minute war Sven Baumeler. Den Ausgleich erzielte Michael Erni in der 38. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buttisholz erhielten Ivan Bättig (47.) und Hasan Özoglu (94.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Grosswangen-Ettiswil, Tobias Müller (44.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Grosswangen-Ettiswil zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 1).

Grosswangen-Ettiswil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 3. Grosswangen-Ettiswil hat bisher elfmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Grosswangen-Ettiswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Buttisholz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 9. Buttisholz hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Buttisholz ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Buttisholz 1:1 (1:1) - Gutmoos, Grosswangen – Tore: 12. Sven Baumeler 1:0. 38. Michael Erni 1:1. – Grosswangen-Ettiswil: Andre Memaj, Daniel Bucher, Joel Wälti, Elias Wälti, Nevio Inäbnit, Jamie Vemba, Remo Zeder, Fabian Ukaj, Cyrill Gehrig, Sven Baumeler, Noel Luca Luternauer. – Buttisholz: Silvan Jost, Alessandro Rogger, Ivan Bättig, Thomas Grüter, Quirin Felder, Dominik Epli, David Lustenberger, Daniele Fuschetto, Michael Erni, Linus Klemenjak, Andreas Matter. – Verwarnungen: 44. Tobias Müller, 47. Ivan Bättig, 94. Hasan Özoglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 01:34 Uhr.