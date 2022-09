3. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Kickers und Malters Kickers und Malters teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 1:1 aus.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Kickers die Führung. Torschütze in der 9. Minute war Granit Palushi. Den Ausgleich erzielte Dario Suter in der 35. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Malters erhielten Levin Bucheli (45.) und Julian Birri (63.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Kickers, nämlich für Aurel Glatt (70.).

Nach dem ersten Spiel steht Kickers auf dem dritten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Kickers in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Gunzwil. Diese Begegnung findet am Sonntag (4. September) statt (14.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Nach dem ersten Spiel steht Malters auf dem zwölften Rang. Malters trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Adligenswil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (14.00 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Malters 1:1 (1:1) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 9. Granit Palushi 1:0. 35. Dario Suter 1:1. – Kickers: Martin Grüter, Dardan Hasani, Joao Ricardo Presas Abreu, Yonas Kidane, Aurel Glatt, Saber Khemissi, Sven Gehrig, Fabrizio Giuliano, Granit Palushi, Ibrahima Condé, Diogo Duarte Dos Santos. – Malters: Pirmin Fallegger, Samuel Furrer, Michel Stephan, Roman Lütolf, Levin Bucheli, Simon Gloggner, Julian Birri, Reto Bachmann, Fabian Gloggner, Dalijan Etemi, Dario Suter. – Verwarnungen: 45. Levin Bucheli, 63. Julian Birri, 70. Aurel Glatt.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.09.2022 11:57 Uhr.