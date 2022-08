3. Liga, Gruppe 2 Kein Sieger bei Root und Südstern Root und Südstern trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Root die Führung. Torschütze in der 9. Minute war William Spaniol. Den Ausgleich erzielte Mladen Milojicic in der 54. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Root, Claudio Strebel (78.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Südstern, Welligton Rodrigues Alves (63.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Root nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Root tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rothenburg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

In der Tabelle steht Südstern nach dem zweiten Spiel auf Rang 7. Im nächsten Spiel kriegt es Südstern zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Kriens II. Das Spiel findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Grenzhof, Luzern).

Telegramm: SK Root - FC Südstern 1:1 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 9. William Spaniol 0:1. 54. Mladen Milojicic 1:1. – Root: David Meier, Fabian Stirnimann, Tim Meierhans, Mladen Milojicic, Adriano Confortola, Alberto Fernandez Gonzalez, Ben Meierhans, Luis Pföstl, Rijad Zukic, Jaél Gosswiler, Dukagjin Radi. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Erivaldo Rodrigues Avelino, Tiago Dacas, Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, Felipe Burkhardt Batista, William Spaniol, Patrick Adriano Tiepo, Gerson Michael Rosario de Lima Sousa, Welligton Rodrigues Alves, Rui Miguel Peixoto Coutinho. – Verwarnungen: 63. Welligton Rodrigues Alves, 78. Claudio Strebel.

