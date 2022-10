Frauen 2. Liga Kein Sieger bei Root und Willisau Das Resultat im Spiel zwischen Root und Willisau lautet 1:1.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Michele Christen in der 70. Minute. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 76. Minute traf Nadja Lanz für Willisau.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Root ist die beste der Gruppe. Die total 30 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Root nicht verändert. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 2. Root hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Root daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte Team Region Entlebuch. Die Partie findet am 16. April statt ( Uhr, Unterallmend, Root).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Willisau geht es auswärts gegen FC Sursee (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April ( Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: SK Root - FC Willisau 1:1 (0:0) - Unterallmend, Root – Tore: 70. Michele Christen 1:0. 76. Nadja Lanz 1:1. – Root: Sara Antolino, Veronika Sakica, Arife Vranja, Nadja Schmidiger, Noemi Schumacher, Fabiola Sidler, Gabrijella Sakica, Karin Thalmann, Michele Christen, Jasmin Keiblinger, Vanesa Hazeraj. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Lara Suppiger, Sina Schürmann, Laura Egli, Corina Sidler, Nadja Lanz, Andrea Ambühl. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:01 Uhr.

