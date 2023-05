4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Kein Sieger bei Schüpfheim und Knutwil Im Spiel zwischen Schüpfheim und Knutwil gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Tobias Kaufmann traf in der 66. Minute zum 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 79. Minute traf Philippe Steinmann für Knutwil.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Knutwil sah Camille Kuster (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Knutwil weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Schüpfheim erhielt: André Britschgi (93.)

In seiner Gruppe hat Schüpfheim den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.5 Tore pro Partie.

Das Unentschieden bedeutet für Schüpfheim einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 4.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Schüpfheim hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schüpfheim spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Eich (Platz 7). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Sportanlage Brand, Eich).

Knutwil bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 14 Punkte. Knutwil hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Knutwil in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Entlebuch. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

Telegramm: FC Schüpfheim - FC Knutwil 1:1 (0:0) - Moosmättili, Schüpfheim – Tore: 66. Tobias Kaufmann 1:0. 79. Philippe Steinmann 1:1. – Schüpfheim: Remo Troxler, Joshua Schmidiger, Nicola Schardt, Lars Stirnimann, Lars Distel, Julian Eicher, David Studer, Patrick Emmenegger, Michael Tellenbach, Noel Hodel, Tobias Kaufmann. – Knutwil: Philipp Lisebach, Jan Mehr, Manuel Schärli, Philipp Rohrer, Camille Kuster, Josua Habermacher, Yannick Fortiguerra, Mathias Kurmann, Neil Hodel, Philippe Steinmann, Dominik Vonesch. – Verwarnungen: 19. Dominik Vonesch, 36. Camille Kuster, 92. Yannick Fortiguerra, 93. André Britschgi, 96. Jan Mehr – Ausschluss: 93. Camille Kuster.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 01:40 Uhr.