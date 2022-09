3. Liga, Gruppe 3 Kein Sieger bei Wauwil und Reiden Das Resultat im Spiel zwischen Wauwil und Reiden lautet 1:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Biond Balazi traf in der 4. Minute zum 0:1. Den Ausgleich erzielte Zeljko Karajcic in der 60. Minute.

Bei Reiden sah Janic Vogel (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sebastian Dettwiler (56.) und Endrit Rexhepi (93.). Die einzige gelbe Karte bei Wauwil erhielt: Yanik Vonarbrug (58.)

Die Tabellensituation hat sich für Wauwil nicht verändert. Drei Punkte bedeuten Rang 11. Wauwil hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Für Wauwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Escholzmatt-Marbach (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sport).

Nach dem Unentschieden büsst Reiden in der Tabelle ein und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Das Team verliert damit einen Platz. Reiden hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reiden auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Buttisholz (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - SC Reiden 1:1 (0:1) - Sport – Tore: 4. Biond Balazi 0:1. 60. Zeljko Karajcic 1:1. – Wauwil: Janis Amrein, Lukas Achermann, Sven Vonarburg, Noah Tschopp, Jonas Grüter, Manuel Monzee, Yanik Vonarbrug, Predrag Karajcic, Ivan Bijelic, Eduard Nikmengjaj, Bruno Rafael Machado Mendes. – Reiden: Severin Steiner, Sebastian Dettwiler, Kristjan Jetishi, Andrin Fumagalli, Endrit Rexhepi, Janic Vogel, Lorenzo Dantas Cardoso, Patrick Bösch, Biond Balazi, Domenico Gervasio, Jan Nietlispach. – Verwarnungen: 56. Sebastian Dettwiler, 58. Yanik Vonarbrug, 93. Endrit Rexhepi – Ausschluss: 76. Janic Vogel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

